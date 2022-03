Maandag 14 maart wordt bij FloraHolland geveild voor Oekraïne

Aalsmeer – Wat er gebeurt in Oekraïne raakt ons allemaal diep. Zoveel leed en geweld is moeilijk te bevatten. Vanuit de sierteelt zijn al tal van initiatieven genomen ten behoeve van de getroffenen. Royal FloraHolland stelt kwekers en kopers in staat om een extra bijdrage te leveren aan Giro555.

Op alle klokken van Royal FloraHolland wordt op maandag 14 maart direct na de eerste veilonderbreking om 7.10 uur (in Eelde om 7.30 uur), in speciale ‘benefiet-veilgroepen’ geveild voor het goede doel: Giro555. Kwekers kunnen karren voor de benefiet veilgroep inbrengen en laten veilen. De opbrengsten hiervan gaan naar Giro555.

Wat kunnen kwekers doen?

Als kweker kunt u uw producten aanleveren voor de benefiet-veilgroep tot maandagochtend 14 maart 4.00 uur. Via de aanvoerbrief geeft de kweker aan welk aanbod hij beschikbaar stelt voor deze benefietveiling. Iedere klok heeft een eigen ‘benefiet-veilgroep’. Zo worden de betreffende producten geveild voor inkopers die al op die klok inkopen. Producten worden geveild door de vaste veilingmeesters. Alle bijkomende kosten, zoals transactiekosten van zowel kopers als kwekers, zijn onderdeel van de donatie van Royal FloraHolland aan Giro555.

Meer over Giro555

Op 24 februari escaleerde de situatie in Oekraïne. Inmiddels zijn er duizenden doden en gewonden en sloegen twee miljoen Oekraïners op de vlucht. De materiële schade is groot. Omdat de noodtoestand is afgekondigd en mannen tussen de 18 en 60 jaar in het land moeten blijven om te vechten, staan veel ontheemde vrouwen en kinderen er alleen voor. De ontwikkelingen dreigen uit te lopen op een humanitaire ramp voor 44 miljoen Oekraïners.



De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 slaan de handen ineen en roepen Nederland op om te doneren voor mensen die hard getroffen worden door de gebeurtenissen in Oekraïne. Ook Royal FloraHolland wil namens de sierteeltsector een steentje bijdragen om deze mensen te helpen met voedsel, onderdak en andere noodhulp.