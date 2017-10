Luuk blijft aan kop bij jeugdschaken AAS

Aalsmeer – Het verhaal over de jeugdcompetitie bij schaakclub AAS wordt eentonig.

Ook groot jeugdtalent Konrad was niet opgewassen tegen Luuk. In een directe confrontatie verloor Konrad en viel daardoor terug op de ranglijst. Luuk blijft ongeslagen het rijtje aanvoeren.

Grootste sensatie van de avond was wel de overwinning van Christiaan op Jasper.

Jasper zat naar eigen zeggen ‘niet goed in zijn vel’ en verloor van tegenstander Christiaan, die hierdoor naar de tweede plek is gestegen. Lukt het hem dan om Luuk van zijn stevige kroon te stoten?

AAS geeft iedere vrijdag les aan de jeugd van 19.00 tot 19.30 uur in stap 1, 2 en 3, waarna de jeugdcompetitie aanvangt. Daarna vindt de les in stap 4 en 5 van 20.00 tot 20.45 uur. Clubhuis van AAS is de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat in de Zijdstraat. De lessen worden gegeven door de gediplomeerde trainers Bob Feis, Henk van Leeuwen, Henk Noordhoek en Ben de Leur. Voor meer informatie: www.aas.leisb.nl

Door Ben de Leur