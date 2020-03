Ludieke actie voor Aalsmeerse kwekers

Aalsmeer – De Aalsmeerse kwekers hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Tot hun verdriet moeten zij vele bloemen weggooien. Reden genoeg voor Aalsmeerse ondernemers uit het Zaai-coachtraject om geheel belangeloos een ludieke actie op te zetten.

Op zaterdag 21 maart om 14.00 uur starten zij met de verkoop van Aalsmeerse bloemen. Bosjes bloemen zijn te koop voor een klein prijsje. Zo kunnen alle inwoners van Aalsmeer vrolijkheid in huis halen én de kwekers uit de gemeente steunen.

Geen knuffels, wel bloemen

‘Geen knuffels meer? Wel bloemen uit Aalsmeer!’, luidt de slogan voor dit initiatief. De groep Zaai-ondernemers uit Aalsmeer heeft razendsnel een actie opgetuigd om de Aalsmeerse kwekers te helpen tijdens de coronacrisis. Omdat er door de crisissituatie veel minder bloemen worden verkocht, hebben kwekers het op dit moment zwaar te verduren. Dat terwijl juist nu veel mensen wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken. Daarom schieten de ondernemers van ZAAI de Aalsmeerse kwekers te hulp.

Veilingkarren door de wijk

Vanaf aanstaande zaterdag 21 maart rijden zij door de straten in Nieuw-Oosteinde met veilingkarren gevuld met bosjes bloemen. Denk onder meer aan rozen, sneeuwballen en seringen. Op zaterdag 21 maart start de groep om 14.00 uur in Nieuw-Oosteinde bij Brede School De Mikado. Met veilingkarren rijden ze vervolgens door de straten. Hoort u een grote bel en veilingkarren? Kom dan naar buiten en koop een bosje bloemen voor een vriendelijke prijs. Alle opbrengst gaat rechtstreeks naar de Aalsmeerse kwekers. Zo gunt u uzelf een bosje vrolijkheid op tafel én helpt u de kwekers een handje in deze lastige tijd.

Na de eerste ronde op zaterdag 21 maart zullen de ZAAI-ondernemers volgende week nog vaker met hun karren gevuld met bloemen in Aalsmeer en Kudelstaart te vinden zijn. Via de social media van Zaai Aalsmeer worden de dagen en locaties bekendgemaakt.

Uiteraard worden bij de bloemenverkoop de richtlijnen van de RIVM opgevolgd. Daarom zullen de ZAAI-ondernemers 1,5 meter afstand houden van klanten. Betalen kan contactloos. Bent u verkouden, hoesterig of heeft u een zere keel? Blijf dan uit veiligheidsredenen binnen en laat iemand anders de bloemen voor u kopen.

Kwekers die nog niet deelnemen aan deze actie, zijn van harte welkom ook deel te nemen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Kirsten Verhoef: kirsten@syltsupport.nl.