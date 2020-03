Luca Boorsma 6 keer de allersnelste zwemmer!

Aalsmeer – Het weekend van 7 en 8 maart stond volledig in het teken van de snelste achttien zwemmers van Nederland, of wel Jaargangfinales te Leiden. Voor Oceanus stond Luca Boorsma zes keer opgesteld! Het is dat hij maar drie afstanden maximaal mag zwemmen volgens de reglementen, dus dat werd kiezen wat hij ging laten vervallen.

Zaterdag begon Luca’s avontuur met de 50 meter vrije slag en daar stond heel veel druk op. Hoe zou hij zich manifesteren tussen al deze topzwemmers? Na 30,67 seconde werd hij eerste en dat leverde hem meteen de eerste titel op: Snelste Minioren 5 jongen. De verdeling tussen de afstanden zorgde ervoor dat Luca meer dan genoeg rust had en de 100 meter schoolslag won hij met overmacht, hij liet geen spaan heel van de concurrentie en titelnummer twee was wederom binnen. De middag werd afgesloten met de 100 meter wissel en dat houdt in dat alle vier de slagen vol gas gezwommen moeten worden om te winnen. Bij de vlinderslag liep Luca achterstand op omdat hij liep te rommelen in zijn techniek, maar daar kwamen de overige slagen en hij schoof zo naar voren in het veld en op het laatst wist hij in 1.18,76 te finishen en titel nummer drie was in the pocket.

Ongelooflijk drie afstanden, drie titels en drie persoonlijke records en kon het nog beter op de zondag. De 100 meter vlinderslag begon Luca hakkelig, maar hij herpakte zich super en onder toezien oog van de concurrentie waar de tranen al begonnen te lopen omdat Luca ze wederom van het podium af zwom. De 200 meter wissel werd een hele krachtige race, bijna alles klopte, op wat schoonheidsfoutjes na. Maar titel nummer vijf mocht Luca Boorsma noteren.

Zou het dan zo zijn dat hij gewoon zes uit zes gaat halen? Het allerlaatste nummer was het Koningsnummer ofwel de 100 meter vrije slag. Luca stond als vijfde geplaatst, dus er zou echt wel een wonder moeten plaatsvinden om hierbij het podium te behalen. Het Top Secret strijdplan werd besproken en onder toeziend oog van een trotse coach Sandie, waarbij de adrenaline inmiddels door haar aderen spoot, werd het een gouden plan: wat een spectaculaire race en weer Luca die als eerste aantikte. Eindstand na twee dagen keihard racen: Zes starts en zes keer de allersnelste zwemmer van Nederland bij de minioren 5 categorie en ook nog eens zes persoonlijke records. Eindconclusie: Een fenomenaal weekend voor deze topzwemmer en natuurlijk voor ‘zijn’ zwemsportclub Oceanus.