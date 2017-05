De Hoef – Maandagmiddag jl. rond 12.00 uur is de voetgangers/voetbrug in de Hoef flink beschadigd. Oorzaak: een binnenvaartschip zag de brug over het hoofd en is er tegenaan gevaren.. Dit gebeurde ter hoogte van de Kade in Zevenhoven.

De brug tussen Zevenhoven en Mijdrecht heeft flinke schade opgelopen. De brug is voorlopig afgesloten en niet bruikbaar. Niemand is gewond geraakt.

foto AS Media