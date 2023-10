Lof voor babbelbankjes, maar er zijn nog wensen￼

Aalsmeer – Eenzaam, en op zoek naar contacten? Of gewoon even buurten en informatie inwinnen over activiteiten die kleur kunnen geven aan je leven? Dat kon eind vorige week, prettig en laagdrempelig, bij de vorig jaar geplaatste babbelbankjes aan het Drie Kolommenplein, op de dijk bij het Seringenpark, de vijver bij de Apollolaan in de Hornmeer en bij het bankje achter het Dorpshuis in Kudelstaart. De vierdaagse activiteiten pasten ook naadloos in de Week van de Ontmoeting, waarin aandacht werd geschonken aan het groeiend sociaal isolement onder inwoners van Nederland. Van de uitgelezen kans om de babbelbankjes te ontdekken en daar medeburgers op een informele wijze te treffen werd goed gebruikgemaakt.

Frans Huijbregts spreekt, namens Participe Amstelland en partners, van geslaagde dagen. “Het plaatsen van de babbelbankjes is een ontzettend leuk project”, zegt hij. “Maar ik heb de afgelopen dagen ook gemerkt dat nog veel mensen er niet bekend mee zijn. Het is goed dat we de bankjes opnieuw onder de aandacht hebben kunnen brengen.” De 82-jarige Ietje had de mooie houten zitplaatsen in het dorp al ontdekt. “Als ik naar de bibliotheek ben geweest en nog boodschappen moet doen, ga ik er even pauzeren.” Aanspraak heeft ze bijna altijd. “Dat komt vooral door mij, ik klets graag met iedereen.”



Suggesties

Behalve een breed gedeeld enthousiasme over de bankjes waren er hier en daar ook op- en aanmerkingen over de situering ervan. Huijbregts: “Een bankje plaatsen is meer dan een gat in de grond graven en er iets inzetten. De vragen en suggesties van de aanwezigen gaan we neerleggen bij de gemeente.”

Wie de bijeenkomsten bij de babbelbankjes heeft gemist, meer wil weten over de mogelijkheden in Aalsmeer en Kudelstaart om zich te wapenen tegen eenzaamheid, en open staat voor ontmoetingen met anderen, kan kiezen uit een waaier van mogelijkheden op de website www.participe-amstelland.nl/aalsmeer.

Foto: Babbelbankje in Kudelstaart.