Liveshow met illusies van Roy en Justin

Aalsmeer – Even geen shows op locatie, geen bruiloften, geen feesten, geen kinderpartijtjes en dan missen Roy en Justin Huiskens hun publiek. Daarom heeft het illusionisten-duo een verrassing! Aankomende zaterdag 2 mei om 16.00 uur geven Roy en Justin een liveshow op YouTube voor iedereen die thuis zit.

Het wordt een spectaculaire liveshow met gave illusies van de twee magische broers. Ook gaan de twee een echte goocheltruc uitleggen, zodat jullie thuis ook kunnen goochelen. Het publiek kan kijken naar een aantal hoogtepunten van grote shows waaronder de eigen dinnershow en het optreden van Roy en Justin bij de Jozefschool.

Iedereen kan zaterdag live meekijken via de telefoon, tablet, computer of laptop op het YouTube kanaal van Roy en Justin Huiskens. De show is helemaal gratis! “Gewoon een cadeautje in deze rare tijd”, aldus het Aalsmeerse duo.