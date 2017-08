Radio Rick live in Zijdelwaard

Uithoorn – Zaterdag 9 september sluit Rick FM haar eerste week van het nieuwe omroepseizoen af met een Live uitzending vanuit het Winkelcentrum Zijdelwaard. De Live uitzending wordt geopend door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Tussen 11.00 en 16.00 uur presenteert Rick FM haar nieuwe programma’s voor het najaar, zoals het ochtend actualiteitenprogramma ‘Goedemorgen Amstelland’ en het verzoekplatenprogramma voor bedrijven ‘De Hitkelder’.

Live optredens

Ieder uur zijn er live artiesten uit Uithoorn op het Rick FM podium in het winkelcentrum Zijdelwaard. Zoals Kinderkoor Xing, Zanger TonyXL, het Leerlingen Orkest van KnA, Soul en Motownkoor D-F!Ne en Duo CloZup bestaande uit Heidy Crooymans (zang) en René Neijenhuis (gitaar).

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is er een leuke kleurwedstrijd. Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan deze kleurwedstrijd. De kleurplaat is af te halen bij de winkels in winkelcentrum Zijdelwaard of te downloaden via de website www.rickfm.nl. De kleurplaat inleveren kan alleen op zaterdag 9 september voor 14.00 uur bij de stand van Rick FM in Zijdelwaard. Kinderen maken kans op fantastische prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de winkeliers van Zijdelwaard. De kleurplaten worden beoordeeld door een jury onder leiding van wethouder Ria Zijlstra. De prijsuitreiking is om 15.00 uur. Prijswinnaars moeten dan wel aanwezig zijn.

Verzoekplaten

De hele dag kunnen verzoeknummers worden aangevraagd. Je mag de verzoeknummers zelf aankondigen. Vertel waarom het jouw favoriet is. De verzoeknummers worden aansluitend op de live uitzending tussen 16.00 en 18.00 uur uitgezonden vanuit de studio van Rick FM. De radio is te beluisteren op 106,3 in de ether en op 99,0 op de kabel.

Verenigingen

Verenigingen mogen tijdens de uitzending, live vanaf het podium, in het winkelcentrum een korte presentatie van 3 minuten hun activiteiten promoten. Ze dienen zich wel van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar zijdelwaard@rickfm.nl.