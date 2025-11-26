‘Live aan de Amstel’ bijzondere muzikale middag

Uithoorn – Een bijzondere muzikale middag vindt zondag 30 november van 15.30 tot 18.00 uur plaats. Dan bruist de Amstel weer van de live-muziek. Tijdens ‘Live aan de Amstel’ bij Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, Uithoorn, neemt zangeres, songwriter en presentatrice Shyla Zoet iedereen mee in een heerlijke middag vol muziek, energie en gezelligheid.

Onder het genot van een hapje en drankje is het genieten van iconische popsongs, tijdloze evergreens én bijzondere eigen nummers. Kortom: het perfecte uitje voor iedereen die houdt van kwaliteit, sfeer en échte livemuziek. Deze editie wordt extra bijzonder met een topbezetting. Naast de band – Marcus Olgers, Peter Bergman, Jeroen Molenaar en saxofonist Rob Middelhoven – is ook de fantastische zangeres Sarah Fairfield te gast.

Toonaangevend

Sarah, het alter-ego van Anneloes Verveld, is een toonaangevende zangeres die cum laude afstudeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze won onder meer de prijs van de Stichting Jazz Talent en de Ann Burton Award, stond seizoenen lang in het theater met haar live band en trad op met het Metropool Orkest. Haar muziek verscheen in tv-programma’s, films en internationale series zoals The Fosters. De afgelopen jaren toerde ze met haar voorstelling ‘Contact!’ en werkt ze aan nieuwe muziek die in 2025 verschijnt.

Rob Middelhoven is een ervaren saxofonist die de wereld over reisde met zijn eigen jazz kwintet en samenwerkte met grote namen als Candy Dulfer, Berget Lewis en Paul de Leeuw. Met zijn brede muzikale ervaring en kenmerkende sound tilt hij elk optreden naar een hoger niveau. Ook is hij bekend van zijn energieke act als DJ & saxofonist, DJ Robby M.

Shyla Zoet is de muzikale en warme gastvrouw van ‘Live aan de Amstel’. Met haar veelzijdige stem, professionele podiumpresentatie en brede repertoire van jazz tot soul en pop weet ze elke zaal te raken. Ze werkt met internationale artiesten, geeft les in haar eigen studio in Uithoorn en brengt haar eigen muziek uit. Haar nieuwste single ‘The Summer of ‘23’ is nu te beluisteren en op 12 december verschijnt haar kerstsingle ‘Christmas Time’.

Meer informatie: www.liveaandeamstel.nl.

Op de foto: Saxofonist Rob Middelhoven en Shyla Zoet. Foto: aangeleverd.