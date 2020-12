Lichtjesfeest dorpscentrum Uithoorn een groot succes!

In november heeft Buurtbeheer Uithoorn Centrum voor het eerst buurtbewoners en ondernemers in het dorpscentrum opgeroepen om – in deze sombere tijden – hun huizen, balkons en/of tuinen feestelijk te verlichten. Een initiatief waar mensen vrolijk van worden, want licht heeft een positieve invloed op onze stemming. Wanneer je door de Oranjebuurt en de Vinckebuurt loopt of rijdt, zie je dat een groot aantal huizen en appartementen gehoor heeft gegeven aan deze oproep. Neem bijvoorbeeld de Thamerweg, waarbij het ene na het andere huis flink heeft uitgepakt. Een wandeling waard! Verder hebben niet alleen individuele bewoners hun huis, balkon en/of tuin versierd, ook hebben buren gezamenlijk hun huis versierd. Neem bijvoorbeeld de Koningin Julianalaan in de Oranjebuurt en in de Vinckebuurt de Burgemeester Brautigamlaan en de balkons van de Regent & Stadhouder aan de Wilhelminakade, waarbij álle balkons zijn verlicht! Een genot om naar te kijken. Buurtbeheer heeft er zelfs een wedstrijd van gemaakt: Wie krijgt joúw stem voor het mooist versierde en verlichte huis, balkon en/of tuin? Stuur vóór 20 december een mail naar stichtingoranjebuurt@gmail.com, graag onder vermelding van het adres waarop je stemt. 23 december ontvangt de winnaar uit handen van Buurtbeheer een wisselbokaal, waarvan hij/zij een heel jaar mag genieten.