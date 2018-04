Lezing Sint Petersburg door Henk Butink

Dinsdag 17 april na de algemene vergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden geeft Henk Butink een lezing over de banden met Sint Petersburg.

De lezing is om 20.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur en het geheel vindt plaats in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht. Henk Butink vertelt na de algemene vergadering een verhaal over Nederlanders in Sint-Petersburg. Zijn presentatie is in de vorm van een flitsende audiovisuele (beamer-) show. Zijn mondelinge toelichting wordt aangevuld met fraaie foto’s en begeleid door mooie, Russische muziek

De presentatie wordt gegeven in de ‘Oudheidkamer’ aan de Croonstadtlaan. Deze (stads)naam is verbonden met de verdediging van Sint-Petersburg. De documentaire laat de band zien die Nederlanders hadden met Sint-Petersburg in de periode 1720-1918. De Russen dreven handel met Nederland – zelfs met Mijdrecht – en omgekeerd gingen generaties Nederlanders daarheen. Ze maakten er fortuin, gingen naar hun eigen “Hollandse Kerk” en werden er begraven.

De stad op het eiland kreeg de naam van een van de forten ‘Kronstadt’ en is de naamgever van de Stoomtimmerfabriek N.V. Croonstadt in Mijdrecht, mogelijk omdat er veel hout vanuit Kronstadt werd aangevoerd. De timmerfabriek verdween maar de naam niet. De laan waaraan vroeger de timmerfabriek lag kreeg de naam Croonstadtlaan.

Foto: Sint-Petersburg: Hollandse kerk uit 1834, foto Henk Butink (2008)