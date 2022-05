Lezing Pieter Waterdrinker over ‘Biecht aan mijn vrouw’

Aalsmeer – Op vrijdag 27 mei komt schrijver Pieter Waterdrinker naar De Oude Veiling voor een lezing over zijn nieuwe roman ‘Biecht aan mijn vrouw’. Deze lezing wordt georganiseerd door KCA, de Bibliotheek Amstelland en Boekhuis Aalsmeer. Waterdrinker groeide op in een familiehotel in Zandvoort. Hij studeerde Russisch, Frans, en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam, woonde daarna lange tijd op de Canarische Eilanden. In 1996 vestigde de auteur zich in Rusland, waar hij in hoog tempo onder de achternaam van zijn moeder romans begon te publiceren die opvielen door de on-Nederlandse thematiek en toon. Zijn romans ‘Tsjaikovskistraat 40’ en ‘De rat van Amsterdam’ werden bestsellers.

Sinds kort woont hij weer in Nederland en is hij als Ruslandkenner geregeld te gast in diverse televisieprogramma’s. ‘Biecht aan mijn vrouw’ is een even hilarisch als weemoedig relaas over de zin van het leven, over liefde, kinderen, trouw en ontrouw, over het verstrijken van de tijd en het onherroepelijke ouder worden. Met schwung en milde spot becommentarieert Waterdrinker de huidige tijd, waarbij hij de lezer wederom tot de laatste bladzijde weet te boeien.

Ontmoet Pieter Waterdrinker en maak kennis met zijn boek ‘Biecht aan mijn vrouw’ op vrijdag 27 mei van 20.00 tot 22.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Entree: Leden van de bibliotheek en vrienden van KCA: 10 euro, Niet-leden/vrienden 15 euro. Kaarten verkrijgbaar via www.debibliotheekamstelland.nl, www.kunstencultuuraalsmeer.nl en in Boekhuis Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op de websites van de bibliotheek en KCA.

Foto: Schrijver Pieter Waterdrinker. Foto: Julia Lisnyak