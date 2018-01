Lezing bij IVN over klimaatverandering

Wilnis – Op 6 februari organiseert IVN een lezing over ‘Klimaatveranderingen en onze leefomgeving’. Spreker is dr. Kenneth Rijsdijk, docent bij IBED, Universiteit van Amsterdam en onderzoeker naar de rol van de mens op kwetsbare (eiland)natuur.

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. Deze veranderingen hebben invloed op woestijnvorming, wetlands, overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater.

De bijdrage van de mens hierin is niet meer weg te denken. “We zijn niet zuinig op onze aarde. Er komen steeds meer mensen die steeds meer willen consumeren; alles raakt op, zoetwater, bodems en grondstoffen. En de vervuiling maakt ons leefgebied steeds kleiner.

Maar wat merken we er in het Groene Hart eigenlijk van?”, aldus dr. Kenneth Rijswijk.

Kenneth zal zijn kennis met de aanwezigen delen.

Ben je benieuwd? Kom op 6 februari naar het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Er wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor mee informatie: Gerda Veth, tel 0297-263656. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn