Lezing dementie op de SeT Residentie

Mijdrecht – De SeT Residentie, Bozenhoven 157, Mijdrecht, organiseert dinsdag 11 maart om 19.00 uur een interactieve lezing over dementie. Spreker is Freek Gillissen, jarenlang actief geweest als verpleegkundig specialist op het gebied van dementie en ondertussen met pensioen. Gillissen: “Mijn taak binnen Alzheimercentrum Amsterdam was om gezinnen te begeleiden en ondersteunend te zijn bij de diagnostiek. Wat gaan we doen? Wat is er nodig? Belangrijk was om goed te luisteren, gewoon echt van mens tot mens en ik nam daarbij mijn ervaring mee vanuit eerdere functies in de psychiatrie en ouderenzorg. Ik gaf voorlichting met betrekking tot werk, de kinderen, wet- en regelgeving en verwees mensen door naar casemanagers.”

De toegang is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met het beperkt aantal plaatsten. Opgeven voor deelname kan via mail: mjvanhussen@steunentoeverlaat.nl of telefonisch: 06 – 2063 8401.

Op de foto: Freek Gillissen. Foto is aangeleverd.