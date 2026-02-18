Lezing: de leefbare samenleving

Uithoorn – Gregor Rossen, oud-voorzitter van de Nederlandse Honkbalbond en lid van CDA Amsterdam was donderdagavond 12 februari de gastspreker in gebouw De Kuyper, waar hij zijn lezing gaf over het belang van het maatschappelijk middenveld. Vertrekkend vanuit de indrukwekkende speech van de Canadese premier Mark Carney tijdens het afgelopen World Economic Forum, zoomde hij in op de situatie in Uithoorn. Rossen nam de toehoorders mee op een ontdekkingsreis langs de belangrijkste piketpalen van een zorgzame samenleving. In zijn presentatie benadrukte hij hoe verenigingen, vrijwilligersorganisaties en lokale initiatieven zorgen voor verbinding tussen inwoners en daarmee de basis vormen van een sterke samenleving. Een visie die het CDA Uithoorn-De Kwakel volledig deelt.

Na afloop van Rossens’ verhandeling ontspon zich een levendige uitwisseling van gezichtspunten en ideeën tussen de verschillende toehoorders. De bijeenkomst was drukbezocht. Vooraf werd er koffie gedronken en na afloop was er nog volop gelegenheid om met een drankje in de hand bij te praten en nieuwe contacten te leggen. Het was een informatieve avond die verliep in een warme, betrokken sfeer.

Op de foto: Gregor Rossen. Foto: aangeleverd.