Lezing bij Crash: Liefde in de Tweede Wereldoorlog

Aalsmeerderbrug – Over de Liefde in de Tweede Wereldoorlog is heel wat te doen geweest en nog steeds. Ook in WO2 kreeg men vlinders in de buik, in de schuilkelder of gewoon op straat. De band tussen liefde en oorlog is intiem en zo oud als de mensheid zelf. Liefdesaffaires en -verdriet worden onder doodsbedreiging intenser beleefd.

Aan het begin van de oorlog merkten Nederlanders weinig van de bezetting. Er was weinig schaarste, de schouwburg was geopend en avond aan avond werd in menige uitgaansgelegenheid gedanst. Veel jonge vrouwen vielen voor de charmes van de bezetters. Zij verschilden zo van de Nederlandse mannen, romantisch, ze waren hoffelijk en zagen er goed uit in hun strakke Wehrmacht-uniform. De meeste Duitse soldaten waren niet de wrede bruten, zoals vaak te zien is in films. Voormalige ‘moffenmeisjes’ schetsen het beeld van jongens die heimwee hebben naar huis en met tegenzin de dienstplicht vervullen.

Onmogelijke relaties

Tijdens de lezing ‘Liefde in de Tweede Wereldoorlog’ op zaterdag 19 februari in het Crash Museum vertelt Rick Franke over onmogelijke relaties tussen onderduikers, verzetslieden, Nederlandse vrouwen met Duitse soldaten, over huwelijken in Westerbork. Ook wordt belicht wat er zich in Nederlands-Indië heeft afgespeeld aan de hand van het persoonlijke verhaal van een Japanner en een Belgische dame. Het is een indringend verhaal over liefde, de risico’s en gevolgen daarvan. De lezing verzorgt Rick Franke twee keer gegeven, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur. Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash museum is iedere zaterdag en de tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Voor aanmelden en kaarten reserveren via: www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/. Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).