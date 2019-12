Lex van Emden clubheld van de gemeente Uithoorn!

De afgelopen weken stonden in het teken van de Clubheld van het Jaar verkiezing. Op initiatief van de Rabobank, kon iedereen iemand nomineren als Clubheld van het Jaar. Daarna kon er twee weken lang gestemd worden op de favoriete Clubheld.

Het bestuur van Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter had Lex genomineerd voor deze promotionele actie van de Rabobank. Lex zet zich, net als vele andere vrijwilligers, wekelijks in voor onze vereniging. Alle vrijwilligers van MdR werden op de vrijwilligersmiddag op 15 december in het zonnetje gezet voor hun fantastische inzet. Het winnen van de verkiezing zou een mooie kers op de taart geweest zijn voor de gehele vereniging!

De uitslag van de Clubheld van het Jaar verkiezing is inmiddels bekend. Lex heeft een mooie eerste plaats gehaald binnen de gemeente Uithoorn en mag zich Clubheld van de gemeente Uithoorn noemen! De provincie top 3 hebben we helaas niet behaald en daarom gaan wij niet door naar de volgende ronde.

De top drie in Noord-Holland is als volgt:

Yotti Papamelodias – always forward – Hoorn

Roy Koelman – A.A.S.R. Skøll – Amsterdam

Rianne Wever – VV Simokos – Stede Broec

Tot slot is er in elke provincie door de vakjury een winnaar gekozen, die op 17 december mocht pitchen. Jacqueline Rosier van voetbalvereniging Drachtster Boys is uiteindelijk verkozen tot

Clubheld van het Jaar 2019. Jacqueline gefeliciteerd met de overwinning!