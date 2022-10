Levendig KerkCafé over Vrijheid

Uithoorn – Tussen de 70-80 geïnteresseerden kwamen afgelopen vrijdag luisteren naar het verhaal van Stevo Akkerman (schrijver/journalist van Trouw), waarin hij inging op het begrip vrijheid. Over vrijheid die je kan beleven wanneer je ruimte voelt in wat je wilt zeggen of doen, en over innerlijke vrijheid waarbij eigen kracht een rol speelt. “Maar er is altijd spanning tussen individuele en collectieve vrijheid; het recht om mijn arm uit te strekken houdt nu eenmaal op waar jouw neus begint”. Slechts een van de twee aspecten zien, kan grote spanning en onbegrip teweeg brengen en dat gebeurde nogal tijdens de afgelopen twee jaar van corona. Dat vrijheid heeft ook te maken heeft met afspreken en regels, dat zie je maar al te goed in het verkeer. En daarbij ervaar je ook dat niet elke beperking (bijvoorbeeld: ik moet rechts voor laten gaan) je vrijheid vermindert. Verkeer zonder regels zou chaos betekenen, geen vrijheid!

Veel bezoekers deelden hun eigen ervaring over hoe vrijheid een rol speelde in hun leven. Maar er werden ook zorgen geuit: dat tegenwoordig vrijheid erg sterk vanuit individueel perspectief wordt beleefd en wordt ‘opgeeist’. Dat andere waarden als fatsoen, respect en solidariteit meer terug moeten keren in onze samenleving om het gevoel van je vrij kunnen voelen te ondersteunen.

Velen bleven nog napraten onder het genot van een: het was een heel waardevol KerkCafé!