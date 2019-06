Leuke luitjes biedt nieuwe contacten voor 60-plussers in Noord-Holland

Uithoorn – Bij het ouder worden vallen bestaande contacten soms weg. Veel ouderen willen toch hun hobby blijven doen maar hebben moeite om daarvoor nieuwe contacten te vinden. Leuke luitjes wil het makkelijker maken om nieuwe maatjes te vinden want die zijn dichterbij dan men denkt.

Waarom Leuke luitjes

De initiatiefnemers willen iets doen om eenzaamheid te voorkomen. Meer dan een derde van de Nederlanders heeft eenzaamheidgevoelens, jonge en oudere mensen. Tijdens gesprekken met ouderen ontdekten Ronald, Wilma en Lukas dat veel ouderen moeite hebben om nieuwe maatjes te vinden om samen leuke dingen te doen. Ronald: “Bestaande maatjes vallen soms weg als je ouder wordtt en hoe vind je dan nieuwe maatjes voor de gezelligheid of om actief te blijven? Met je laptop, je tablet of je smartphone natuurlijk! Jongeren doen dat en ouderen kunnen dat ook.”

Leuke dingen doen

Daarom is Leuke luitjes ontwikkeld, speciaal voor ouderen vanaf 60 jaar die leuke dingen willen doen. Fietsen, wandelen, samen koffie drinken of samen eten. Naar een museum, concert of samen aan de slag met fotocamera of de breipennen. Dichtbij wonen andere ouderen met dezelfde interesses en ze vinden elkaar dankzij www.leukeluitjes.nl. Joke: “Ik heb ondertussen al 4x met Anja afgesproken en er staan nog twee afspraken gepland. Volgens mij is dit een fijn, langdurig contact aan het worden.”

Leuke luitjes vinden in jouw buurt

Alle Noord-Hollandse 60-plussers zijn welkom bij Leuke luitjes. Na aanmelding kun je zelf nieuwe contacten zoeken en kennis gaan maken. Deelname is gratis. Leuke luitjes kan dit gratis doen voor ouderen dankzij steun van fondsen, zoals het Oranjefonds, en door donaties. En ook omdat de mensen achter Leuke luitjes zich onbetaald inzetten. Voor meer informatie: www.leukeluitjes.nl