Leuk uitje met Hemelvaart: Kids Adventure Walk

De Kwakel – Hemelvaart, een vrije dag die vaak een beetje saai is, maar deze keer niet! Vier Kwakelse bedrijven hebben de handen ineengeslagen en organiseren een avontuurlijke wandeling langs en over spannende plekken en routes voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf omstreeks zes jaar. Onderdeel van deze route zijn: Poldersport met een aangepast (droog) parcoursje; klimmen en klauteren buiten bij Amstelhof; de weg zien te vinden door het uitdagende Bamboelabyrint van het Nirwana, gevolgd door kruipen en sluipen door het verduisterde gangenstelsel van de Ruïne van Steenwyck; glijden vanaf de Schiphol-heuvel bij B&B In den Ossewaerd, waarna je er zelf een pannenkoek mag bakken; rennen over de zeven heuveltjes van de Vuurlinie.

Dit alles voor maar € 10,- per kind, waarbij inbegrepen alle activiteiten en onderweg als beloning bij de B&B de pannenkoek en op de verschillende locaties een zakje chips of een raketje en een versierde cupcake. De horecalocaties zijn ‘to go’ geopend, dus voor de meelopende ouders, begeleiders, broertjes en zusjes bestaat de mogelijkheid onderweg een versnapering aan te schaffen, bijvoorbeeld Hemelse Appeltaart in het Nirwana, broodje knakworst bij Poldersport en Flammkuchen bij Den Ossewaerd.

Starten kan op donderdag 13 mei vanaf 11 uur bij Poldersport De Kwakel, Boterdijk 91 en bij B&B In den Ossewaerd, Vuurlijn 50 (parkeerplaats KDO) De Kwakel. De route is begaanbaar met de kinderwagen (soms op een pad net naast de avontuurlijke wandelroute). Meewandelaars die niet aan de activiteiten meedoen zijn uiteraard gratis. Inschrijven kan via de website www.uithoornaandeamstel.nl