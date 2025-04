Lente in Tuin Bram de Groote

Uithoorn – De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin. Deze werkgroep viert in april haar 25-jarig bestaan. Dat is zondag 6 april van 13.00 tot 16.00 uur. Vertrekpunt is Hoek Elzenlaan/Boterdijk in Uithoorn. Aanmelden is niet nodig; de toegang is gratis.

Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 09.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Begin april is het volop lente in de tuin. De sneeuwklokjes, driekantige look en de krokussen, die er altijd als eerste bij zijn, hebben plaats gemaakt voor andere bollen zoals narcissen, bosanemonen en wilde hyacinten, die volop in bloei staan. Verder bloeien er helleborus, sleutelbloem en speenkruid. Ook de stermagnolia en de fruitbomen bloeien nu heel mooi. De kleine vrouwelijke bloemen van de de bloeiende hazelaar zijn leuk om te zien. Dotters bij de oever. Kortom, er valt weer veel te genieten.

In het weiland staan geen kalfjes of schapen: het wordt met sinusbeheer (een innovatieve maaimethode) omgevormd tot een bloemrijk hooiland, waar voor insecten veel lekkers is te vinden.

Op de foto: Tuin Bram de Groote. Foto: Johan Stuart.