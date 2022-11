Lekkende vijver in fraaie kerktuin in De Kwakel

De tuin bij de parochiekerk met de mooie vijver is de blikvanger van de dorpskern van De Kwakel. De vijver ligt er al vele jaren en heeft inmiddels dringend groot onderhoud nodig. Het vijverfolie begint lek te raken waardoor water uit de vijver stroomt op plekken waar dit niet de bedoeling is.

Het vernieuwen van de vijver is een grote klus die zonder professionele hulp niet geklaard kan worden en daar is meer geld voor nodig dan aanvankelijk werd gedacht.

Het is de bedoeling deze klus over niet al te lange termijn te klaren. Offertes zijn opgevraagd en een groep enthousiaste vrijwilligers staat klaar om de nodige hand- en spandiensten te verlenen. De renovatie van de vijver kost echter veel meer geld dan eerder was ingeschat. Alleen al de vijverfolie is een enorme kostenpost. Alles wordt in het werk gesteld om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Er is al een donatie ontvangen van € 1.500 vanuit Buurtbeheer De Kwakel en ook zijn er een aantal particuliere giften ontvangen. Maar er is veel meer nodig. Het parochieteam is daarom actief fondsen aan het benaderen om een aanvraag te doen.

Help

Wie mee wil helpen de vervanging van de vijver mogelijk te maken kan een donatie doen via de betaallink op de website van de parochie met de volgende link: https://rkparochiedekwakel.nl/

Rechtstreeks overmaken kan ook:

NL50RABO 0378 555 235

t.n.v. RK Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel

o.v.v. donatie voor renovatie kerkvijver.