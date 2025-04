Legmeervogels is koploper af na remise in Montfoort: 2-2

Uithoorn – Legmeervogels is na afgelopen zaterdag geen koploper meer in de zaterdag 2e klasse B. Dit komt omdat de ploeg van trainer Jack Honsbeek in Montfoort niet verder weet te komen dan 2-2 en FC De Bilt thuis met minimaal verschil (1-0) weet te winnen van Argon. De stand aan kop is nu dat FC De Bilt met 43 punten uit twintig duels de nieuwe leider is met een positief doelsaldo van plus 27. Legmeervogels heeft ook twintig duels gespeeld en evenzoveel punten als FC De Bilt, alleen het doelsaldo van de Vogels is minder (plus 15). Staan beide aan het eind van de competitie bovenaan met een gelijk aantal punten dan wordt het doelsaldo doorslaggevend. Inmiddels is bekend geworden dat aan het eind van dit seizoen Youri Habing vertrekt naar Derde Divisionist Ajax.

Gebroeders Van Beek

Lars van Beek vertrek voor een periode naar Amerika, na zijn studie te hebben afgerond. Zijn broer Sven van Beek heeft ook aangegeven dat hij aan het eind van dit seizoen de selectie van Legmeervogels-zaterdag gaat verlaten. Hij ruilt de Zaterdag 1 in voor een vriendenelftal. Aan de zaterdagselectie van dit seizoen is toegevoegd Jordi Holt. Jordi heeft afgelopen seizoen een stapje teruggedaan maar door de vele blessures bij de Vogels heeft trainer Honsbeek Jordi Holt benaderd om tijdelijk, tot het eind van dit seizoen, weer aan te sluiten.

Dan het duel in en tegen Montfoort. Legmeervogels begint niet onverdienstelijk aan het duel. Ze heeft veel balbezit, alleen gaat het in een veel te laag tempo. De gastheren kunnen dan ook makkelijk de aanvallen van Legmeervogels weerstaan. Verder krijgt ‘de Vogels’ een aantal corners die makkelijk verdedigd kunnen worden door Montfoort. Na plusminus 20 minuten countert de thuisclub. De verdediging van Legmeervogels reageert niet adequaat en Montfoorter Teun Ros weet met een fraai afstandsschot doelman Darin de Meza van Legmeervogels te passeren: 1-0.

Rust

Lang heeft Montfoort niet kunnen genieten van deze voorsprong. Direct na de aftrap komt de bal bij Nicolai Hooiveld, diens inzet wordt door de doelman van Montfoort niet goed verwerkt. De bal komt terecht voor de voeten van Jasper Burgers. Die neemt direct de bal op zijn pantoffel waardoor deze in het dak van het doel verdwijnt: 1-1. Met de 1-1 op het scorebord wordt ook de rust gehaald.

In het tweede bedrijf begint Legmeervogels uitstekend en neemt het initiatief. De thuisclub wordt vastgezet op eigen helft. Maar ook na rust wordt door Monfoort snel gecounterd om de verdediging van Legmeervogels te verschalken. Dit lukt na 14 minuten spelen. Bij een inworp voor de gastheren staat de verdediging van Legmeervogels te slapen en invaller Randy Meeuwen van Montfoort Randy kan eenvoudig uithalen: 2-1. Je kunt je daarbij ook wel afvragen of schoten van deze afstand (minimaal 20 meter) in het doel mogen verdwijnen? Legmeervogels gaat dan meer risico nemen waardoor de druk wordt verhoogd. Er ontstaat ook ruimte achterin bij de club uit Uithoorn. Gelukkig blijft deze keer de verdediging alert.

100 Minuten

Met nog enkele minuten te spelen wordt een pass dwars door de verdediging van Montfoort gegeven. De weg sprintende Jordy Nieuwendijk weet de bal te veroveren en weet vervolgens de doelman van Montfoort te passeren: 2-2. Alle remmen gaan vervolgens los bij de Vogels om de drie punten binnen te slepen. Er ontstaan kansen maar geen enkele inzet verdwijnt in het doel. Na 100 minuten spelen komt er een eind en blijft de stand gelijk: 2-2.

Zaterdag 5 april komt FC De Bilt, de koploper van de 2e klasse B, naar Uithoorn. Om 15.00 uur begint de kraker tussen de nummers twee en één. De toegang is gratis. Bij winst van Legmeervogels wordt de koppositie weer overgenomen.

Op de foto: Legmeervogels heeft in Montfoort geen gemakkelijke middag. Foto: aangeleverd.