Legmeervogels geeft riante voorsprong uit handen

Uithoorn – Wat een glansrijke middag had moeten worden voor Legmeervogels, eindigde in een pijnlijke vertoning. De ploeg uit Uithoorn verspeelde zaterdag een comfortabele 0-3 voorsprong en verloor uiteindelijk met 4-3 van HVV. Trainer Jack Honsbeek spaarde zijn spelers na afloop niet: “Als je niet kunt of wilt brengen wat op dit niveau gevraagd wordt, geef dat dan aan. Dan kunnen we andere keuzes maken.”

De wedstrijd begon veelbelovend. Binnen een minuut lag de bal al achter HVV-doelman Guus Dicke, dankzij een fraaie treffer van Jasper Burgers op aangeven van Derk Streefkerk. Legmeervogels domineerde het eerste halfuur, hield HVV ver van het eigen doel en verdubbelde de voorsprong via een knap genomen vrije trap van Youri Habing. Kort na rust leek de beslissing te vallen toen Jordy Nieuwendijk de 0-3 binnentikte.

Indrukwekkende comeback

Maar waar Legmeervogels dacht de buit binnen te hebben, begon HVV aan een indrukwekkende comeback. Twee identieke corners, waarbij Ole de Mooij ongehinderd kon scoren, brachten de spanning terug. Legmeervogels verloor de grip, won nauwelijks nog duels en straalde geen geloof meer uit in een goede afloop. Een gemiste kans van Dion Reuvekamp bleek cruciaal; in de tegenaanval maakte HVV gelijk via Alex Burghouwt.

In de slotfase werd Legmeervogels volledig overlopen. Invaller Conner Coward bezorgde HVV de winnende treffer, waarmee de thuisploeg een historische ommekeer completeerde. De 4-3 nederlaag voelde als een mokerslag voor Legmeervogels, dat met lege handen achterbleef.

Opvallend detail: geen enkele gele kaart voor Legmeervogels, tegenover twee voor HVV. Een teken van sportiviteit of juist van een gebrek aan strijdlust? Honsbeek lijkt het antwoord te weten. “Wie wil winnen, moet voor elke meter knokken.”

Woensdag volgt de loting voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Legmeervogels zaterdag 2 weet al waar het aan toe is: zij ontvangen in december Velsen ZO-2.

In de slotfase werd Legmeervogels volledig overlopen. Foto: aangeleverd.