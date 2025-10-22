Legmeervogels eenvoudig door in KNVB-bekercompetitie

Uithoorn – Legmeervogels heeft zich afgelopen zaterdag zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Tegenstander VVH/Velserbroek, uitkomend in de vierde klasse B van de zaterdagcompetitie, bleek geen partij voor de ploeg uit Uithoorn. Al in de tweede minuut opende Dion Reuvekamp de score met een fraaie individuele actie. Tien minuten later verdubbelde Youri Habing de voorsprong met een loepzuivere vrije trap vanaf twintig meter, waarbij de doelman van VVH/Velserbroek kansloos was. Nog voor rust bepaalde Derk Streefkerk de stand op 3-0, waarmee de wedstrijd feitelijk al beslist was.

Gemakzucht

Het spelbeeld was duidelijk: Legmeervogels speelde vrijwel de gehele eerste helft op de helft van de tegenstander, die zich met man en macht probeerde te weren. Toch sloop er gemakzucht in het spel van de gastheren, wat leidde tot slordigheden. VVH/Velserbroek profiteerde en wist nog voor rust de 3-1 te maken. Die tegentreffer bracht echter geen scherpte terug bij Legmeervogels, integendeel: het spel werd rommelig en nerveus. Toen VVH/Velserbroek zelfs de 3-2 wist te scoren, leek er even sprake van een ommekeer. Wie weet wat er mogelijk was geweest als die treffer iets eerder was gevallen.

Gebrek aan concentratie

In de rust nam Jay Kroon, die hoofdtrainer Jack Honsbeek verving wegens trieste familieomstandigheden, het woord. Hij spaarde zijn ploeg niet en wees op de ondermaatse uitvoering en het gebrek aan concentratie.

Na rust bleef het spel van Legmeervogels slordig, al had dat tegen deze tegenstander geen grote gevolgen. Toch zal het niveau omhoog moeten, zeker met het uitduel tegen Koninklijke HVV in het vooruitzicht. Daar zal men niet wegkomen met gemakzucht.

Chris Zaide en Camiel Schouten brachten de stand in de tweede helft naar 5-1, waarna VVH/Velserbroek in de slotminuut nog iets terugdeed: 5-2. Daarmee was de eindstand van deze bekerwedstrijd bepaald. De volgende ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld in december.

Legmeervogels Zaterdag 2

Ook Legmeervogels Zaterdag 2 wist zich te plaatsen voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Na een 2-0 achterstand tegen SVW27 toonde het team veerkracht en stapte uiteindelijk met een fraaie 3-4 overwinning van het veld. De doelpunten kwamen op naam van Alex van Luijn (2x), Pieter van Duuren en Amar Bibic.

Op de foto: Legmeervogels eenvoudig door in KNVB-bekercompetitie. Foto: aangeleverd.