Legmeervogels D1 pakt overtuigend kampioenschap

Uithoorn – De speelsters van Legmeervogels D1 hebben zaterdag in de Proosdijhal in Kudelstaart het kampioenschap veiliggesteld. Tegenstander RKDES moest worden verslagen of op z’n minst op gelijke hoogte gehouden om Aalsmeer voor te blijven. De ploeg uit Uithoorn liet er echter geen twijfel over bestaan wie de terechte kampioen is.

Legmeervogels begon sterk en liep al snel uit naar een comfortabele voorsprong. Opvallend was de koelbloedig benutte penalty van de keepster, die het team op een vroeg 0-3 voordeel zette. In het derde kwart werd het spel wat rommeliger en kwam RKDES dichterbij, maar de voorsprong kwam nooit echt in gevaar.

Naarmate het vertrouwen terugkeerde, werd het verschil opnieuw groter. Met geconcentreerd spel en enkele fraaie aanvallen liep Legmeervogels verder uit. Bij het eindsignaal stond er een overtuigende 8-16 op het scorebord, ruim voldoende voor het kampioenschap.

Met hun sterke teamspirit, inzet en plezier hebben de tien speelsters een bijzonder seizoen bekroond met een dik verdiende titel.

Op de foto: De speelsters van Legmeervogels D1 hebben zaterdag in de Proosdijhal in Kudelstaart het kampioenschap veiliggesteld. Foto: aangeleverd.