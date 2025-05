LEF stelt vragen na publicatie over geplande sloop van huurwoningen

Mijdrecht – Lokaal en Fair (LEF) wil duidelijkheid over voorgenomen sloop van huurwoningen in Mijdrecht. De politiek partij heeft schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van het bericht in de Nieuwe Meerbode over de geplande sloop van 37 huurwoningen aan de Koningin Julianalaan, Prinses Wilhelminalaan en Raadhuislaan in Mijdrecht.

De woningen, in beheer van woningcorporatie Cazas Wonen, kampen met ernstige funderingsproblemen als gevolg van paalrot door droogte en een veranderend grondwaterpeil. LEF maakt zich zorgen over de manier waarop bewoners zijn geïnformeerd en betrokken bij de plannen. Uit gesprekken met inwoners blijkt dat er nog veel onduidelijk is: bewoners weten nog niet op welke termijn ze hun huis moeten verlaten, wanneer het sociaal plan gereed is of wat de plannen voor de nieuwbouw zijn.

Youp de Haas, raadslid namens LEF: “Het is essentieel dat inwoners betrokken worden in dit proces. De manier waarop met hen gecommuniceerd wordt, moet ervoor zorgen dat dit traject goed verloopt. We willen van het college weten hoe die communicatie is verlopen en welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld.” Commissielid Niels van Nobelen: “De impact van een gedwongen verhuizing is groot. “Bewoners hebben recht op heldere communicatie, een goed uitgewerkt sociaal plan en het gevoel dat ze niet alleen voor een voldongen feit worden gesteld.”

Transparant

LEF roept het college op om de regie in handen te nemen in het bewaken van een transparant en zorgvuldig proces rond de sloop van de woningen. De partij vindt dat de communicatie richting bewoners tot nu toe te summier en te laat op gang is gekomen. Daarom stelt LEF een aantal kritische vragen aan het college: Welke rol speelt de gemeente bij het bewaken van duidelijke en tijdige communicatie richting de inwoners? LEF wil ook weten hoe bewoners op dit moment actief worden betrokken bij het maken van plannen voor herhuisvesting en nieuwbouw. De plannen voor de nieuwbouw zijn nog onduidelijk en de partij ziet mooie kansen voor de locatie, zoals een seniorenhofje of een thuishuis voor senioren, welke rol speelt de gemeente hier?

Tot slot is het volgens LEF van groot belang dat er in de communicatie rekening is gehouden met kwetsbare groepen, zoals ouderen, die niet altijd online of digitaal bereikbaar zijn. De fractie benadrukt dat een sociale en mensgerichte aanpak noodzakelijk is bij een ingrijpend besluit als dit, dat diep ingrijpt in het leven van tientallen inwoners.

Op de foto: Youp de Haas (links) en Niels van Nobelen van Lokaal en Fair vragen transparantie en gemeentelijke regie bij sloop en herhuisvesting. Foto: aangeleverd.