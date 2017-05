Leerzame middag voor 17 kandidaten

Aalsmeer – Zeventien in plaats van eenentwintig jeugdige inwoners waren naar de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester gekomen woensdag 24 mei. Een was er te zenuwachtig voor en drie anderen moesten verstek laten gaan wegens andere actviteiten. Tien meisjes en zeven jongens kregen een leuke en leerzame middag aangeboden in het gemeentehuis met een rondleiding door het grote gebouw, van de kelder tot het dak, kregen een workshop ‘Hoe presenteer je jezelf’ en moesten zich natuurlijk presenteren aan de jury, bestaande uit Ruud van de Binding, Heleen (directie De Wegwijzer) en de huidige kinderburgemeester Sophie van Raaphorst.

De kinderen werden welkom geheten door wethouder Gertjan van der Hoeven en op de vraag of ze zenuwachtig waren, lieten de meesten weten dit best wel te zijn. Niet nodig, zo liet de wethouder weten. “Het wordt een leuke middag.” Aan kinderburgemeester Sophie mochten de jongens en meisjes, allen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, voor aanvang van het programma vragen stellen. Er werd gevraagd of ze de ambtsketting de hele dag om had en onder andere of ze herkend werd op straat. Een geruststelling, de ambtsketting draagt een kinderburgemeester alleen tijdens officiële aangelegenheden en ja, Sophie wordt regelmatig herkend, maar alleen in Aalsmeer en Kudelstaart. Niet in Amsterdam.

Aan de kinderen werd verteld dat ze de presentatie voor de jury alleen moeten doen, dus niet met een vriendinnetje, een vriendje of als groepje. Op de vraag of wel het briefje met aandachtspunten gebruikt mocht worden, werd bevestigend beantwoord. Sophie heeft zich het afgelopen jaar vooral ingezet voor kinderen van vluchtelingen en voor ouderen. Bij de inschrijving werd gevraagd aan de deelnemers waarvoor zij zich in willen gaan zetten. Voor het milieu en veiligheid (voor kinderen) werd met name aandacht gevraagd.

Uit de zeventien deelnemers zijn uiteindelijk zes kandidaten geselecteerd. Alle kinderen zijn inmiddels gebeld door de wethouder of zij wel of niet naar de volgende ronde gaan. Binnenkort worden hun namen bekend gemaakt. Deze zes gaan zich opmaken voor de verkiezingsdagen op zaterdag 10 juni in The Beach en op zaterdag 17 juni op het Molenplein in het Centrum. Op donderdag 29 juni tijdens de activiteit ‘Bouw een Bootje’ tijdens de Westeinder Water Week wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd en wordt afscheid genomen van Sophie.