Leerkrachten in De Ronde Venen in het zonnetje gezet

De Ronde Venen – Alle leerkrachten in De Ronde Venen hebben vandaag, vrijdag 5 oktober, een attentie ontvangen van de gemeente De Ronde Venen. De gemeente wil daarmee haar waardering laten blijken voor het werk dat leerkrachten verrichten in soms moeilijke omstandigheden. Wethouder Kiki Hagen, verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs, overhandigde de attentie persoonlijk aan de leerkrachten van basisschool De Eendracht in Mijdrecht.

5 oktober is de jaarlijkse Dag van de Leraar. De dag valt in de Nationale Onderwijsweek en is een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en wordt waardering uitgesproken voor het werk dat leerkrachten verrichten. De dag wordt in zo’n negentig landen wereldwijd gevierd.

Inspirerende leraar

Voor wethouder Kiki Hagen, voor haar wethouderschap zelf werkzaam in het onderwijs, is de Dag van de Leerkracht het moment om leraren in onze gemeente in het zonnetje te zetten. ,,Alles begint met onderwijs; het is de plek waar kinderen een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen, waar zij leren en opgroeien. Essentieel daarin is de rol van de leerkracht. De leraar inspireert, daagt uit, brengt kennis over en is bovenal de persoon die onze jeugd het vertrouwen geeft om zich te ontwikkelen. Het zal niemand zijn ontgaan dat het onderwijs onder druk staat: er is op dit moment al een groot lerarentekort. Gelukkig hebben onze scholen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, op dit moment hun formatie rond. Alle kinderen die in onze gemeente naar school gaan, kunnen onderwijs volgen. Voorwaardelijk voor een gemeente waarin je gezond en gelukkig wil opgroeien en oud wil worden.’

Fruitkist

Om de waardering voor het werk van leraren te onderstrepen, hebben alle scholen een fruitkistje ontvangen met daarin gezonde versnaperingen voor de leerkrachten. Wethouder Hagen overhandigde het kistje vrijdagochtend zelf aan de leerkrachten van De Eendracht in Mijdrecht. Dat gebeurde tijdens de koffiepauze om de lessen niet te verstoren.