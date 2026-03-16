Leden AV Aalsmeer in actie voor NLdoet

Aalsmeer – Zaterdag 14 maart deden leden van Atletiekvereniging Aalsmeer mee aan NLdoet door te ploggen en te plandelen: hardlopen of wandelen terwijl ze zwerfafval opruimen. Gewapend met grijpers van de gemeente gingen de leden in kleine groepjes op pad rondom het clubgebouw, onder andere langs de Sportlaan, het Bielzenpad en de Stommeerkade.

Het resultaat was indrukwekkend: vuilniszakken vol sigarettenpeuken, plastic en verpakkingen, zo zwaar dat volgend jaar serieus wordt gedacht aan bolderkarren. Passanten reageerden enthousiast en toeterden of riepen “Goed bezig!” Zelfs een nieuwsgierige kip kwam een kijkje nemen.

Dankzij de inzet van de sportieve AVA-leden is de buurt, net als vorig jaar, weer een stuk schoner en nog mooier. En nu maar hopen dat meer inwoners de actie volgen en zelf ook af en toe op pad gaan om de (eigen) buurt te ontdoen van zwerfafval.

Foto’s: www.kicksfotos.nl