Laptoptas uit auto gestolen

Aalsmeer – “Na een gezellige borrel dit aantreffen. Nee, het is niet handig om je laptoptas in de auto te laten staan, dat is duidelijk”, schrijft Pieter van Dijk op facebook. Op donderdag 16 november is in de namiddag ingebroken in zijn auto, geparkeerd op het terrein voor het Westeinder Paviljoen aan de Kudelstaartseweg.

“Alles weg. Laptop, paspoort en papieren. Het aller aller ergste is dat in mijn tas een externe harde schijf zat waar werkelijk alle foto’s en video’s van onze kinderen op staan”, gaat hij verder. “Ik kan wel janken.”

De gestolen laptoptas is zwart van kleur en van het merk Swissgear. De laptop is van het merk Asus en de harde schijf van Western digital. Deze zit in een zwart, leren hoesje. Pieter hoopt vooral deze harde schijf terug te krijgen. Iets gezien of, liever, gevonden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.