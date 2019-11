Laptops uit auto’s gestolen

Aalsmeer – Op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober zijn inbraken in auto’s gepleegd, die geparkeerd stonden bij horecazaken aan de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg. De inbraken hebben allen plaatsgevonden rond etenstijd.

De dieven hebben het vooral gemunt op ‘zakelijke’ auto’s met hierin onder andere nog laptops. De buit bedroeg ook bij de meeste inbraken laptops. Bij het Surfeiland is in vijf auto’s ingebroken, bij een jachthaven-terrein in één auto.

De politie is voornemens de ‘tekstborden’ in te zetten om te attenderen op inbraken in auto’s. Laat vooral geen laptops en andere waardevolle spullen in auto’s achter, ook niet ‘verstopt’ onder een stoel of in de laadruimte!