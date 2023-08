Lange rij voor kaarten voor Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Dat uitgekeken wordt naar alweer de tiende editie van het Nostalgisch Filmfestival tijdens de Feestweek bleek afgelopen donderdag 17 augustus weer. Al om kwart voor zes stonden deze avond de eerste liefhebbers te wachten voor het Boekhuis in de Zijdstraat, waar om zeven uur de voorverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 5 september zou starten.

Een uur later was de rij zo lang, dat het bij de hoek met de Dorpsstraat tot problemen dreigde. Besloten werd daarom, om de winkeldeuren eerder te openen. Zodoende begon de verkoop van toegangskaarten reeds om tien voor zeven.

Van de 800 kaarten voor de avond zijn er maar liefst 650 en voor de middag 200 verkocht. Voor de avondvoorstelling zijn nu nog maar 150 kaarten beschikbaar.

Wie dus ook wil genieten van Aalsmeer van weleer doet er goed aan om dit weekend nog kaarten te gaan kopen. Het Boekhuis is vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdagmiddag zitten de verkopers klaar van 12.00 tot 16.00 uur. Vanaf volgende week dinsdag is het Boekhuis dagelijks open van 13.00 tot 17.00 uur (maandags is de winkel gesloten).

Foto’s: www.kicksfotos.nl