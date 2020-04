Landtraining voor jeugdzwemmers Oceanus

Aalsmeer – Zo ben je vol in training voor allerlei zwemwedstrijden en zo staat de wereld even stil. Ongelooflijk wat dat met een sporter doet, van elkaar 3 tot 4 keer per week zien tot een lange tijd niet. Zes weken geleden kwam ook bij Oceanus het sportleven stil te staan en dat valt niet mee.

Ondanks alles hield iedereen de moed erin en is men volop gaan sporten op andere manieren dan lekker uitleven in het zwembad. De Waterlelie werd verruild voor wandelen, hardlopen, fietsen tot aan diverse oefeningen via apps.

Dinsdag 21 april maakte het kabinet bekend dat de jeugd meer vrijheid ging krijgen met betrekking tot buitensporten en ook Oceanus is hierop in sneltreinvaart gaan schakelen en het bestuur en vrijwilligers van de zwemvereniging kunnen dan ook met enige trots zeggen dat dankzij de inzet van velen op donderdag 30 april officieel gestart gaat worden met ‘landtrainingen’ voor de jeugd.

Twee keer per week gaan de jeugdsporters van Oceanus onder leiding van Vincent Moolhuijsen en Davy Heysteeg en vele anderen aan hun opbouw beginnen op het buitenterrein van zwembad de Waterlelie. In drie tijdsloten, om de veiligheid te waarborgen van alle sporters en vrijwilligers die aanwezig zijn tijdens deze avonden, gaat de jeugd aan de slag met inachtneming van de anderhalve meter discipline. Helaas moet het water nog even gemist worden, maar opgeven is geen optie.

Het bestuur en alle vrijwilligers gaan zich honderd procent inzetten om er een geslaagd buitengebeuren van te maken. Nu nog hopen dat de weergoden goed gezind zijn, want dat maakt het buitensporten toch net even gezelliger.