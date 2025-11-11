Landelijke jeugdtrainersavond in De Kwakel

De Kwakel – Op het complex van KDO aan Vuurlijn 51 in De Kwakel vindt vrijdag 14 november de landelijke jeugdtrainersavond plaats.

Het thema is het trainen van jeugdspelers. Het gaat hierbij om zowel de training van pupillen als de junioren. Er wordt aandacht besteed aan zowel techniektraining als wedstrijdgerichte training.

De jeugdtrainersavond is er voor jeugdtrainers om de jeugd (nog) beter te kunnen trainen en coachen. Hierbij worden praktische tips en trucs besproken en getoond in de praktijk. Ideaal voor zowel de ervaren als de beginnende jeugdtrainers om aan deel te nemen.

Alle deelnemers kunnen door het bijwonen van deze landelijke jeugdtrainersavond een licentiepunt van de KNVB ontvangen. Iedere gediplomeerde jeugdtrainer moet zijn/haar trainerslicentie, van de KNVB, iedere 3 jaar verlengen.

Uiteraard zijn alle trainers van harte welkom om deel te nemen ongeacht of zij in het bezit zijn van een trainersdiploma.

Vooraf aanmelden kan via https://www.jeugdvoetbalopleiding.com/landelijke-jeugdtrainersavond/lta-kdo.

Landelijke jeugdtrainersavond bij KDO. Foto: aangeleverd.