Ladies rally voor Oekraïne een groot succes

Aalsmeer – Op zondag 24 april gingen, na de corona-dip van 2 jaar, meer dan 80 dames equipes van start in de ladies rally, georganiseerd door Rally Club Aalsmeer. Dit jaar stond de rally geheel in het teken van Oekraïne en konden de teams de eerste punten verdienen door een tas met hulpgoederen in te leveren bij de organisatie.

Om 10.00 uur reed als eerste een prachtig aangeklede ‘flower power’ legertruck onder de startboog door, aangemoedigd door de vertrouwde spreekstalmeester Rinus van Itterzon. Gevolgd door een bonte stoet van meer dan 200 dames in meer dan 80 prachtige en unieke auto’s op weg voor een mooie rally. Er is een mooie route gereden over landelijke weggetjes met vragen en opdrachten onderweg. Rond de middag is genoten van een lunch en na een spel gedaan te hebben, gingen de dames weer op weg door het groene hart richting Aalsmeer The Beach. De ontvangst was met muziek van Kees Markman.

Prijsuitreiking

Rond 18.00 uur was de prijsuitreiking. Team 147 Danielle Schelvis en Juliette Schelvis gingen er met de eerste prijs van door, met totaal 214 punten. Op de tweede plaats is team 162, Marga Veldhuisen en Pauline Bakker, geëindigd met 199 punten en de derde prijs is gewonnen door team 114, Sylvia van ’t Geloof en Brigitta te Paske, met 193 punten. Het was al met al een super geslaagde rally waar met plezier op teruggekeken wordt.

Loten en pallets

In samenwerking met vrijwilligers van de stichting www.helpoekraine.org werden de hele dag loten verkocht voor een spectaculaire loterij, die bij terugkomst op het zonnige terras bij de Beach werd gehouden. In totaal waren er meer dan 100 prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en sponsoren. Daarnaast werden de bezoekers tijdens de afsluitende borrel gevraagd om een pallet te sponsoren voor een bedrag van 150 euro wat gelijk staat aan de transportkosten voor het leveren van een pallet hulpgoederen in Oekraïne. In totaal zijn er meer 1100 loten verkocht en 75 pallets gesponsord en hiermee is totaal 14.000 euro bijeen gebracht en dit bedrag is in z’n geheel geschonken aan de stichting helpoekraïne.org. Een fantastisch resultaat!

Rally Club Aalsmeer wil alle sponsoren, deelnemers en vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen om dit bedrag bij elkaar te brengen en van deze ladies rally 2022 een groot succes te maken.