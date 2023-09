Laatste trekking ‘hier met je kassabon’ in Centrum

Aalsmeer – De ondernemers uit Aalsmeer Centrum hadden een leuke actie in de maand september: ‘hier met je kassabon’. Vanaf maandag 11 september kon met de kassabon een goedgevulde Goodie Box gewonnen worden met producten en cadeaubonnen van de meeste ondernemers.

Vrijdagmiddag 29 september is de laatste trekking, dus lever je kassabonnen nog snel in. Het enige wat je moet doen is je kassabon uit Aalsmeer Centrum voorzien van naam en telefoonnummer en in één van de veertien dozen stoppen, die verspreid staan in winkels in het Centrum.

De eerste twee mega Goodie Boxen werden gewonnen door Lida Buis en Piet Klijn. Zij waren hier heel blij mee en waren verbaasd hoeveel er in de box zit.

Foto: Jeffrey van De Osdorper reikt de mega Goodie Box uit aan winnares Lida Buis.