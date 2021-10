Laatste fietstocht PCOB senioren dit seizoen

Aalsmeer – Het was 7 september een prachtige zomerdag. Tijdens de eerste fietstocht na de uitbraak van corona, was het alleen maar genieten voor de fietsers van PCOB-senioren Aalsmeer: van het samen fietsen, het mooie weer en van de prachtige omgeving. Van Aalsmeer ging de tocht via het Kerkpad van Langeraar naar de Sfeerstal in Nieuwveen. Daar was een tafel gereserveerd in de bloemrijke tuin. Onder het genot van koffie met gebak werd lekker bijgepraat. De terugreis ging via het sluisje van Tolhuis naar Kudelstaart en vandaar terug naar Aalsmeer.

Langs de dijk

Op dinsdag 5 oktober is de laatste fietstocht van het jaar. De tocht gaat door het oosten van Aalsmeer naar de Schipholbrug. Vandaar over de rustige ringdijk naar Aalsmeerderbrug. Vanaf de dijk zijn de prachtige Bovenlanden te bewonderen.

In de Gerberastraat eindigt de laatste fietstocht van dit jaar. Bij Wink wordt gestopt voor een royale pauze. Het is gebruikelijk om tijdens de laatste fietstocht wat langer te pauzeren om herinneringen aan de voorgaande tochten op te halen. Helaas was dat dit jaar maar één tocht.

De fietstocht aanstaande dinsdag begint om 13.30 uur bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Tijdens de tocht wordt een snelheid van 17 kilometer aangehouden. Zorg voor een volle accu. Draag voor je eigen veiligheid een helm. Vergeet niet je coronapas mee te nemen. Bij minder goed gaan de fietsers binnen zitten bij Wink. Neem voor meer informatie contact op met Jan Westerhof via 06-22350307.