Laatste dagen ‘Wonderland’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – De tentoonstelling ‘Wonderland’ in het Flower Art Museum is deze week voor het laatst te zien. Nog tot en met zondag 22 mei kunnen bezoekers de sprookjesachtige schilderijen en bloemsculpturen komen bekijken.

‘Wonderland’ bestaat uit zestig schilderijen van de Maltese-Iraanse kunstenares Lida Sherafatmand en een aantal reusachtige bloemsculpturen van Alisa Lis. Samen vormt het werk een magische wereld vol kleur en diepere lagen. Lida Sherafatmand groeide op in Iran ten tijde van de oorlog met Irak. Als kind tekende zij fantasiewerelden om te ontsnappen aan het geweld. Dit legde de basis voor haar latere werk als kunstenaar. Het werk van Sherafatmand biedt een overrompelende ervaring. Als kijker word je naar binnen gezogen in een wereld vol beweging, diepte en emotie.

Alisa Lis ontwikkelde zich vanuit een achtergrond als bloemist tot kunstenares. Zij maakt metershoge bloemen van papier en textiel, die doen denken aan de sfeer van haar favoriete jeugdboek Alice in Wonderland. De kleurrijke bloemen vormen een prachtige combinatie met de schilderijen. Naast de tentoonstelling ‘Wonderland’ is er in het Flower Art Museum werk te zien van het duo Rob de Heer en Marion Karremans (mixed media) en een enorm mozaïek van Lian de Gier.

De tentoonstellingen zijn deze week nog te bezoeken van donderdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op zondag 22 mei sluit het museum om 15.30 uur in verband met een concert. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Metershoge narcis van Alisa Lis.

Foto: Schilderij van Lida Sherafatmand: Affinity.