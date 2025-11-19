De Kwakel – Op de vooravond van de Sinterklaasintocht togen de dammers van Kunst en Genoegen naar IJmuiden voor de derde bondswedstrijd in de hoofdklasse van Noord-Holland. Vol verwachting klopten hun harten, maar ze kwamen bedrogen uit. Slechts een paar schoenen werd gevuld, de overige drie paren waren geen pepernootje waard.

De altijd zo betrouwbare René de Jong, normaal bijna altijd als laatste uit, verloor als eerste door een eenvoudige combinatie. Hij kreeg direct de roe. Al snel daarna staakte kopman Adrie Voorn zijn wild geraas, de zak was zijn lot. Fred Voorn bracht nog enige hoop. Hij kreeg een surprise in de vorm van een overwinning door tijdsoverschrijding, 4-2 voor DCIJ. Wim Konst kreeg ten slotte met een Veegpiet te maken. De damster van de nationale damestop veegde de laatste illusies van Wim van het dambord. K&G verloor hierdoor met 6-2 en haar ongeslagen status.

Teleurgesteld dropen de K&G’ers naar De Kwakel af. Zij hebben twee weken de tijd om hun damleven te (ver)beteren of anders wacht er een enkele reis Spanje.

Op de foto: Kwakelse dammers naar Spanje. Foto: aangeleverd.

