Kwakel open air Festival 2 weer een groot succes

De Kwakel – Het tweede kwakel open air festival was afgelopen zaterdag weer een groot succes.

Begon de dag nog met regen en bewolking, maar in de middag brak de zon door en was het prima vertoeven op het evenementen terrein in de Kwakel. Het festival werd geopend door de band de coolcast, en daarna speelden Little boogie boy bluesband, the Hucksters, de Kaf, Shaking Patsy, The Soulmachine , Stones sessions en als afsluiter speelde Alice Good. Het was een mooie muzikale mix van blues, Nederlandstalige punk, soul en lekkere rock muziek op deze middag.

Aanvankelijk zou Harrie Slinger met zijn Drukwerk ook een optreden verzorgen, maar door ziekte van Harrie Slinger kon dit helaas niet doorgaan, de organisatie heeft toch snel kunnen schakelen en onze vrienden van The Hucksters waren bereid om het gat op te vullen wat Drukwerk achter liet. De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagde dag met heerlijke muziek en een prima publiek dat wel weet hoe ze een feestje moeten vieren.