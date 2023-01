Kunstwerk in watertoren onthuld door wethouders

Aalsmeer – Wel twee wethouders waren afgelopen zondag 22 januari aanwezig bij de onthulling van een uniek kunstwerk in de watertoren. Aan Dick Kuin en Willem Kikkert de eer om het doek weg te halen voor het voorlichtingsmodel, gemaakt door Klim Producties, met hierop korte informatie over de watertoren, zoals de naam van ontwerper ir. Hendrik Sangster, de hoogte van deze trots van Aalsmeer (51 meter), het rijksmonument is in 1928 gebouwd op 425 palen en dat voor het weidse uitzicht op de toren eerst 214 traptreden beklommen moeten worden.

Het model geeft ook een fraaie weergave van de vroegere werking van de watertoren. Aan bezoekers, van jong tot oud, wordt een prima beeld gegeven hoe uiteindelijk het drinkwater via de drie waterbassins met een totaalinhoud van 1.160.000 liter water in de huiskamers terecht kwam.

De trappen naar de top blijven voor nu gesloten om de Slechtvalken hoog in de toren in stilte te laten broeden, maar het kunstwerk staat op de begane grond en kan dus bewonderd worden. De Slechtvalken weten overigens de watertoren al vele jaren te vinden. Niet gek dat het woord ‘slechtvalk’ eveneens verwerkt is in het kunstwerk. Kijk voor de openingstijden op www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl