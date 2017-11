Kunstwandelingen door het Dorp

Aalsmeer – Een kunst-dorpswandeling maken met Reint Baarda en Joop Kok? Het kan op de zaterdagen 25 november en 2 december. Wat beweegt Reint om de gebouwen zo geïsoleerd af te beelden? Wat bepaalt zijn keuze voor juist dat gebouw? Beeldt hij alleen af wat je ziet of meer? Wat is er over de gebouwen te vertellen? Wie is de architect? Wat is de relatie tussen een Batak paalwoning en een dakkapel?

Waarom is de voormalige ULO in de Schoolstaat geen monument? Wat was de oorspronkelijke opzet van de Oude Veiling? Loop mee en laat je meeslepen door de gidsen, je fantasie en je reisgenoten.

De wandeling start beide dagen bij het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9, begint om 14.00 uur en duurt circa anderhalf uur. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur open. Koffie en thee zullen klaar staan. Na afloop is er om weer warm te worden glühwein. De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon. Reserveren kan via: joopkok@planet.nl of bel 0297-340442