Kunstroute Aalsmeer op 18 bijzondere locaties

Aalsmeer – Elk jaar in het derde weekend van september vindt in Aalsmeer het grootste kunstfestival van de regio plaats: de Kunstroute Aalsmeer. Dit jaar tonen op zaterdag 20 en zondag 21 september van 12.00 tot 17.00 uur ruim honderd kunstenaars, musici en dichters op achttien bijzondere locaties hun talenten. Op vele locaties kun je na het bekijken van al die mooie kunst onder het genot van een drankje luisteren naar live optredens, soms binnen, soms buiten.

Historische Tuin

De Historische Tuin is één van de mooiste locaties van de Kunstroute van Aalsmeer. Dit ‘levend tuinbouwmuseum’ vormt met zijn grote variatie aan plekken, sferen, geuren en kleuren het decor voor heel veel bijzondere kunst. Die vind je in de kassen tussen de bloemen, maar ook buiten in de plantbedden. Popkoor Sonority (op zaterdag) en Shanty & Zeemanskoor De Brulboeien (op zondag) zorgen in de Veilingzaal voor extra gezelligheid en in de serre kun je even tot rust komen bij een vers kopje koffie.

Pop-Up Art Store

In de Pop-up Art Store – dit jaar gastvrij gehuisvest bij Eveleens Makelaars – zijn kleine originele kunstwerkjes te koop tot maximaal 40 euro. Echte kunst dus, soms speciaal gemaakt voor de Art Store en alleen te koop tijdens de Kunstroute. Ieder jaar is het aanbod anders, afhankelijk van het soort kunst dat de deelnemende kunstenaars komen brengen.

Flower Art Museum

Vaste deelnemer aan de Kunstroute Aalsmeer is het Flower Art Museum. De exposities die hier het hele jaar door te zien zijn, staan volledig in het teken van kunst geïnspireerd door de natuur. Tijdens de Kunstroute organiseert het museum ook dit jaar weer de Nature Art Fair. De ruimtes worden dan beschikbaar gesteld aan kunstenaars die hier een weekend lang hun werk kunnen presenteren en verkopen. Speciale gast is de internationaal gerenommeerde kunstenaar Lida Sherafatmand, artist in residence van het Flower Art Museum. Bezoek haar in het kasje bij de entree.

De Watertoren

Tijdens de Kunstroute Aalsmeer is de Watertoren het sfeervolle decor voor kunst. De Watertoren is een van de mooiste watertorens in Nederland en zelf dus al een kunstobject. In het weekend van 20 en 21 september zal ook binnen prachtige kunst te zien zijn. Grijp je kans en beklim na het bekijken van de kunst, de Watertoren voor een spectaculair 360 graden panorama van de wijde omgeving (2 euro per persoon/kinderen 1 euro).

Creatieve Broedplaats

De klaslokalen van de voormalige basisschool De Hoeksteen werden een aantal jaren geleden door tal van kunstenaars – variërend van kunstenaars, fotografen, tassenontwerpers tot theatermakers – getransformeerd tot creatieve werkplaatsen. Zij doopten het gebouw om tot Creatieve Broedplaats De Hoeksteen. Kom langs tijdens de Kunstroute Aalsmeer en neem een kijkje in het voor velen bekende pand in de Ophelialaan (nabij het Seringenpark). Bij mooi weer is buiten op het schoolplein – en anders binnen – een gezellig terrasje voor een hapje en een drankje. Op zaterdag is er livemuziek van Sextet Shorter Notice.

Kunstroute Aalsmeer: zaterdag 20 en zondag 21 september van 12.00 tot 17.00 uur op achttien locaties in Aalsmeer. Een kunstfestival van hoog niveau en een even hoog gezelligheidgehalte. Kijk voor alle info over de locaties en de kunstenaars op www.kunstrouteaalsmeer.nl.

Foto: Kunst in de rozenkas van de Historische Tuin. Foto: Philip van den Dool