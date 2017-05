Kunstkast fietsroute tijdens Flower Festival

Aalsmeer – Door heel Aalsmeer wordt er geschilderd op elektriciteitskasten tijdens het Flower Festival. Het weekend van 17 en 18 juni staat volledig in het teken van flora en fauna. De Kunstkast organisatie, verantwoordelijk voor het opfleuren van elektriciteitskasten op straat, zorgt dit jaar weer voor een opvallende actie door tien kasten tegelijkertijd te beschilderen. Na het Praamplein en het Pelgrimspad in de voorgaande jaren zijn nu de kasten aan de beurt die betrokken zijn bij het Flower Festival.

Giovanni Margaroli van Kunstkast: “We hebben de locaties van het Flower Festival als uitganspunt genomen, zoals Belle Epoque, galerie Sous-Terre en de Historische tuin, en beschilderen de kasten die daar dichtbij staan. Maar omdat er dit jaar maar liefst tien schilders meedoen hebben we de locaties met elkaar verbonden, zodat we ook ‘onderweg’ kasten kunnen beschilderen.”

Fiets de route

“Van die route hebben we een fietsroute gemaakt. Als je naar het Flower Festival gaat moet je niet verbaasd opkijken als je iemand ziet zitten die iets moois aan het schilderen is. Er komen speciaal voor geocachers op de route ook een aantal nieuwe geocaches online.”

Iedereen die fietst tussen de verschillende locaties van het Flower Festival kan een schilder van Kunstkast tegenkomen. Zij buigen zich stuk voor stuk over hun eigen interpretatie van het Flower Festival. Veel natuurschoon zal lange tijd te zien zijn op wat voorheen een saaie grijze of groene kast was. Meer informatie over de fietsroute is te vinden op de website van Flowerfestival 2017.

Schilders in actie

Zes schilders hebben eerder meegedaan: Marcel Harting samen met Natasja Kuinhaar, Bob van den Heuvel, Cathy van der meulen, Giovanni Margaroli, Peggy Moespot en Pascal de la Haye. Vier gaan voor de eerste keer laten zien wat ze van een elektriciteitskast kunnen maken. Dat wordt spannend voor Niek’s Paintings, Jakobien van der Weijden, Rein van der Zee en Iida Malviina. Want naast de beperkte tijd en de buitenlak van Epifanes zijn de omstandigheden in de buitenlucht bijzonder voor ze.

Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de schilderingen. Vooraf wordt toestemming gevraagd en worden de omwonenden om een reactie gevraagd en soms schilderen de buurtbewoners zelfs mee. Op www.kunstkast.org is precies zien welke schilder waar te vinden is en via social media kan een reactie gegeven worden.