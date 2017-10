Kunstenaars OTT bij de kabouters

Aalsmeer – De meeste kunstenaars van Stichting Ons Tweede Thuis (OTT) hadden het community kunstwerk Kunst, Kitsch en Kabouters waar ze aan mee hebben gewerkt, nog niet gezien. Afgelopen dinsdag was het zover dat de makers van atelier Floriande, op één na dan, een kijken konden nemen waar hun eigen gemaakte kabouter met geheime opdracht nu terecht was gekomen. Dat was in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Het Kunst, Kitsch en Kabouterproject van de Kunstploeg heeft daar een kleurrijk vervolg gekregen na de Kunstroute.

Alle creatieve, kunstzinnige en fantasierijke kabouters die er te zien zijn dragen een geheime boodschap in zich. Elk van de makers heeft namelijk de naar eigen inzicht omgetoverde kabouter met een geheime opdracht de wereld in gestuurd. Die opdrachten variëren van ‘win de volgende voetbalwedstrijd’ tot ‘bescherm mijn kleinzoon op missie in Somalie’. Ook poëtische wensen zoals ‘haal herinneringen van oude mensen op’ of ‘zorg dat we kittens krijgen’ zijn voorbeelden van wensen die zijn meegegeven.

Mooi plekje

De Kunstploeg had er voor gezorgd dat de kabouters op een mooi plekje vooraan stonden. De regenboogkabouter, de hond, de tweeslachtige kabouter en die met de ballonnen werden meteen gespot. Ook de roze olifant viel onmiddellijk in het oog. “Nooit gedacht dat het zo mooi zou worden” en “wat een vrolijk kunstwerk” viel er zo rondom te beluisteren.

Zeker is dat de kunstenaars van OTT trots zijn op hun werk en op het feit dat ze gewoon meedoen met een project dat midden uit de samenleving komt. Vlak voor vertrek viel wethouder Gertjan van der Hoeven nog even binnen. Met plezier kreeg hij nog even een kleine rondleiding langs de OTT-kabouters.

Slaat aan

Dat het project Kunst, Kitsch en Kabouters aanslaat blijkt niet alleen aan de grote aantallen bezoekers tijdens de Kunstroute en in het gemeentehuis. In totaal transformeerden 230 deelnemers evenzoveel kabouters. Het filmpje van de expositie in de Burgerzaal dat op de Facebookpagina van De Kunstploeg te zien is blijkt al meer dan 3000 keer bekeken. Het kabouterproject is nog tot 26 oktober te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het is kabouterparticipatie in optima forma.