Kunstwerken in etalages Centrum

Aalsmeer – Het is 1 juni en dit betekent de start van de cultuurmaand ‘Ik Toon’. Cultuurpunt Aalsmeer organiseert in samenwerking met verenigingen en ondernemingen diverse activiteiten. Er komen optredens, workshops, kleurwedstrijd en, vanaf vandaag te zien, een expositie van (amateur)kunstenaars. In diverse etalages van winkels in het Centrum zijn schilderijen, tekeningen en beelden te vinden van getalenteerde inwoners. In totaal zijn 25 etalages opgevrolijkt met kunst. Een wandelingetje langs de winkels in het dorp waard!

De voorheen ‘week van de amateurkunst’ wordt vandaag, donderdag 1 juni, om 17.00 uur geopend door de wethouder van cultuur, Gertjan van der Hoeven, op de zolder van Cultuurpunt Aalsmeer in de bibliotheek in de Marktstraat. Belangstellenden zijn van harte welkom.