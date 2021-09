Kudelstaart heeft er een zebrapad bij

Kudelstaart – Op woensdag 8 september heeft wethouder Robert van Rijn samen met bewoonster mevrouw Wil Pouw, de huidige voorzitter van de Dorpsraad Jaap Overbeek en de voormalige voorzitter van de Dorpsraad Robert Uytenbogaardt een nieuwe zebra op de Kudelstaartseweg geopend in de buurt van de appartementen en de kruising met de Herenweg. Wethouder Robert van Rijn: “Ter plaatse geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Dus eigenlijk was een zebra hier niet nodig. Toch werd deze oversteek als niet veilig ervaren. Omdat de veiligheid van overstekende mensen belangrijker is dan papieren regels hebben we op verzoek van de Dorpsraad en vele bewoners er nu een zebrapad aangelegd. Met de aanleg van deze zebra is de ‘rode loper’ vanuit het winkelcentrum in Kudelstaart een stukje verlengd.”

Verzwaren netwerk

Op dit moment is Liander het netwerk aan het verzwaren in het fietspad langs de Kudelstaartseweg tussen de Bachlaan en de Madame Curiestraat. De omleiding voor doorgaand verkeer is via de Mijnsherenweg. Aanwonenden en bezoekers hebben wel toegang tot de weg. De fietsers rijden hier op de rijbaan, dus denk aan uw snelheid.

Fietspad en dijkverbetering

Het Fietspad van de Kudelstaartseweg, tussen het Fort en het Dorpshuis, staat op de planning om aangepakt te worden. De gemeente onderzoekt op dit moment de juiste aanpak hiervoor.

Ook gaat het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de dijk langs de Kudelstaartseweg verbeteren. Dit project wordt namens het Hoogheemraadschap uitgevoerd door Waternet. De uitvoering van het fietspad is afhankelijk van de planning van de dijkverbetering zodat de werken gecombineerd kunnen worden.

Foto: Van links naar rechts: Dorpsraad-voorzitter Jaap Overbeek, wethouder Robert van Rijn, mevrouw Wil Pouw en oud-Dorpsraad voorzitter Robert Uytenbogaardt.