Krappe en knappe winst korfballers De Vinken

Vinkeveen – In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar heeft de hoofdmacht van korfbalvereniging De Vinken de volle buit binnen weten te slepen. Het op kop van de ranglijst staande KIOS uit Nieuw-Vennep werd met 21-20 verslagen. In een tot de laatste seconde spannende strijd trokken de Vinkeveners aan het langste eind, waardoor de strijd om promotie vooralsnog volkomen openblijft. Het Delftse DES leidt de eerste klasse E met 12 punten, De Vinken volgt op een punt en KIOS is nu derde met 10 punten.

Nadat beide teams en het jeugdteam van de week, de J5, door sporthalspeaker Marieke Claassen op heldere wijze waren voorgesteld, floot arbiter Wijkstra voor het begin van de wedstrijd. Het zou zeker niet zijn laatste fluitsignaal zijn. Al binnen drie seconden was Eva Hemelaar voor de thuisploeg trefzeker: 1-0. Direct daarna kreeg KIOS een strafworp en nog geen vijf minuten later was het 4-4. (Vinkendoelpunten van Jerom Stokhof, Matthijs de Rooij en Levi Kroon).

Strooien met worpen

Intussen strooide de leidsman lustig met vrijeworpen en strafworpen. Wie zou er het meest geduldig overeind blijven in deze mallemolen van spelontwikkelingen? Levi Kroon tekende voor 5-5 en niet veel later maakte Luka van der Vliet 6-6. Via opnieuw enkele vrije worpen kon KIOS uitlopen naar 6-9. Het leverde een nogal onrustig spelbeeld op. Veel vang- en werpfouten kwamen het spel niet ten goede. Maar De Vinken herpakte zich netjes: Deena Dankelman en Levi Kroon (2x) brachten de stand weer in evenwicht. Bij rust had de Koelemanbrigade een 12-10 voorsprong na doelpunten van Luka, Levi en Mathijs.

Blijven lachen

Met twee zuivere schoten kwamen de bezoekers direct na rust weer langszij en twee minuten na rust was het 13-13 (doelpunt Mathijs). Langzaamaan kreeg KIOS wat meer grip op het spel. De veelvuldig toebedeelde vrijeworpen en strafworpen werden gretig verzilverd. Binnen tien minuten was de stand (ondanks een sublieme treffer van Zoë van Dasler) 14-17 in het voordeel van KIOS. Maar opnieuw toonde de thuisploeg veerkracht. Vijf minuten voor tijd was het 18-18, door doelpunten van Luka van der Vliet (2x), Levi Kroon en Nieko Dankelman.

Verdediging

De volgelingen van Amel Groos blonken vooral uit in het verdedigen, waardoor KIOS diverse malen door de schotklok heen speelde. Vanaf de stip mocht Mathijs de Rooij 19-18 maken en een nieuwe strafworp werd door Eva Hemelaar ook verzilverd. Weer kwamen de bezoekers gelijk. Met nog een minuut speeltijd besliste de arbiter definitief de wedstrijd: Zoë van Dasler werd onreglementair afgestopt en zij benutte de verkregen stip feilloos. Daarmee werd de eindstand op 21-20 gebracht. Op wilskracht en doorzettingsvermogen sleepte De Vinken de winst binnen.

Krappe en knappe winst korfballers De Vinken. Foto: Iris den Boer.