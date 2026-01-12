Koude start DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – Bij de koude start van de tweede helft van de De Ronde Venen- biljartcompetitie is door de barre weersomstandigheden verleden week slechts een aantal biljartwedstijden gespeeld.

Cens-Gortenmulder kwam goed uit de startblokken tegen K.O.T. 87-1. Desmond Driehuis, Vincent Roeleveld en Eric van de Bosch wonnen hun partij. Maarten Dulmus wist er nog een winnende partij tegenover te zetten. Ook s.v. Veenland/Liquid Rubber heeft de winterstop goed doorstaan en speelde een mooie partij tegen de Merel3/Thijmen van Veen. Derk en Adrie van Mer samen met Ron Hartsink wonnen overtuigend hun partij. Hans van Rijn speelde een sterke partij en wist deze met winst te winnen.

In Vinkeveen werd de broederpartij gespeeld tussen De Merel 2/Thijmen van Veen en de huidig kampioen van de eerste helft van de competitie De Merel 1 Thijmen van Veen. De partijen gingen gelijk op. Beide teams wonnen twee partijen. Deze werden gespeeld door Gerard Roling en Peer (Wilco) van der Meer, Walter van Kouwen en Kees Griffioen. Roos Aarsman maakte het verschil waardoor de winst naar de Merel 2 ging. De niet gespeelde partijen zullen later worden ingehaald.

Hans van Rijn, De Merel 3. Foto: Kees Griffioen.